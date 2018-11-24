صفقات من العيار الثقيل في الطريق ليوفي

عرض وكيل اللاعبين البرتغالي “خورخي ميدنيز” صفقات من العيار الثقيل على نادي يوفنتس الإيطالي.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فان إدارة يوفي التقت بالوكيل وعبرت عن إمكانية شراء البرتغالي روبين نيفيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت نفس المصادر أن خورخي ميدنيز عرض أيضا على إداريي السيدة العجوز شراء الكولومبي جيمس رودريجيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن نفس الوكيل البرتغالي كان الوسيط في استقدام كريستيانو رونالدو لصفوف السيدة العجوز.

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