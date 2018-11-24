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صبغة حمراء على وجوه نجوم الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضع لاعبو روما وأودينيزي علامات حمراء على وجوههم في المباراة التي انطلقت قبل قليل لحساب الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضعت العلامات الحمراء بقرار من الاتحاد الإيطالي للعبة كنوع من المشاركة في حملة لمناهضة العنف ضد المرأة ولن تقف البادرة عند مباريات اليوم إذ ستشمل باقي الأندية في جميع مواجهات هذا الأسبوع.

ونشرت صفحة الدوري الإيطالي عبر حسابها الرسمي تويتر صورا تبين المشاركين في الحملة التي لقت دعما من الكالتشيو خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها نجوم البطولة في مثل هذا الحدث.

ومن أبرز الأحداث التي تداولها المجتمع الإيطالي قبل الدعوة للحملة إضرام رجل نارا في منزل زوجته السابقة وقتل ابنهما البالغ 11 عاما وفي حادثة أخرى سافر رجل إيطالي اَخر إلى إسبانيا من أجل رمي الحمض على وجه صديقته السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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