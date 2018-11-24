لجنة المسابقات: العقوبات على الأندية المتغيبة سُتطبق وفق اللائحة الجديدة

قال رئيس لجنة المسابقات لكرة القدم الهادي السويطي، إن اللجنة ستطبق العقوبات على الأندية التي ستغيب عن مباريات الدوري، وفقًا للائحة الجديدة التي عُرضت على اتحاد كرة القدم وأندية الدوري الممتاز.

وأكد السويطي، في تصرح للرائد، أن الأندية أخذت اللائحة وأبدت ملاحظاتها عليها، ومن المنتظر أن تصدرها لجنة المسابقات في المدة القريبة القادمة، موضحًا أن اللائحة الجديدة تتضمن قرارات منقّحة من لائحة العقوبات العامة بالاتحاد الليبي.

وأضاف السويطي أن جدول المباريات سيستمر ما لم يحدث شيء جديد على الساحة الرياضية، معتبرًا أن لجنة المسابقات مكتب تنفيذي، ولا علاقة له بما يحدث الآن بين الأندية واتحاد كرة القدم.

يُشار إلى أن الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018-2019، شهد إقامة مباراة واحدة حضرها فريق الإتحاد، وتغيب عنها فريق الشط، في المباراة التي احتضنها ملعب مصراتة يوم 22 نوفمبر من الشهر الجاري.

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