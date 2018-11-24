امرأة تحول بين ريال مدريد و”منقذ الهجوم”

في ظل أزمة الهجوم التي يعانيها ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، تصطدم مساعي النادي الإسباني لضم أحد أفضل مهاجمي العالم بـ”حاجز نسائي”.

ويعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، أحد أهداف رئيس النادي الملكي فلورنيتنو بيريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل النجم البرتغالي.

إلا أن مديرة أعمال إيكاردي، التي هي في الوقت ذاته زوجته واندا نارا، تقف حائلا دون إتمام الصفقة المحتملة، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن بيريز “لا يريد التعامل مع واندا”، ويعتقد أن “ذلك قد يؤدي إلى صراعات مستقبلية بين اللاعب والإدارة”.

يشار إلى أن واندا (31 عاما) تمتلك شخصية قوية، دفعت إيكاردي (25 عاما) للاعتماد عليها كوكيلة له ومديرة لأعماله.

وتزوج إيكاردي من واندا عام 2014، بعد طلاقها من اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، إثر اكتشاف الأخير خيانتها له مع إيكاردي.

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