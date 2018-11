بعد أن دافع عن عرينه لسنوات.. النادي الملكي يرد الجميل لراموس

أصدر نادي ريال مدريد رداً رسمياً على التسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية والتي كشفت أن سيرخيو راموس قائد الملكي أخفق في مناسبتين باختبارات منشطات.

حيث جاء في البيان أن راموس لم يقم أبداً بخرق اللوائح في قواعد مكافحة المنشطات المتعارف عليها، وأن اليويفا دائما ما يطلب عينات من اللاعبين وبعض المعلومات ونعطيها لهم بشكل فوري.

وجاء ذلك بعدما رفض اللاعب بشكل غريب أن يتم اتخاذ عينة عشوائية منه، وهو ما سجله مسؤول لجنة المنشطات في تقريره عن راموس وتناولته وسائل الإعلام بطرق مُختلفة.

