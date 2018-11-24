الاتحاد الليبي للطائرة يعلن جدول مباريات الكأس

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، نتيجة قرعة كأس ليبيا للعبة للموسم 2018-2019، الذي ستنطلق منافساته في 30 من نوفمبر الحالي، بنظام المجموعات الثلاث مع خروج المغلوب.

وأوضح اتحاد الطائرة، على موقعه الرسمي، الجمعة، أن متصدري المجموعات الثلاث سيلتقون في مرحلة التتويج لتحديد بطل كأس ليبيا لموسم 2018-2019.

ووضعت القرعة حامل اللقب الأهلي بنغازي في مواجهة البراق، والهلال مع نظيره النصر، وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع فريق المروج ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتشهد المجموعة الثانية لقاء فريق السويحلي بنظيره الهدى، والاتحاد المصراتي بالتصدي، وفي المجموعة الثالثة يتبارى فريقا الأهلي طرابلس وأساريا، ويلتقي الفائز منهما فريق الاتحاد لتحديد بطل المجموعة الثالثة.

يذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة توج بها الأهلي بنغازي في مايو الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره السويحلي بثلاثة أشواط لشوط واحد.

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