المكتب التنفيذي باتحاد كرة القدم يقرر إيقاف الجعفري مؤقتًا

أعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف رئيس اتحاد اللعبة جمال الجعفري مؤقتا إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر المقبل.

وقال المكتب التنفيذي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، السبت، إن قرار الإيقاف جاء بناءً على ثبوت مخالفة رئيس اتحاد اللعبة للنظام الأساسي دون الرجوع للجمعية العمومية.

وأكد المكتب أنه سيتواصل مع كافة الأندية بشأن انطلاق الدوري الليبي في أقرب وقت، موضحاً أن جدول الدوري الممتاز والملاعب التي ستقام عليها المباريات ستبقى كما هي.

يُشار إلى أن غالبية الفرق في المجموعتين الأولى والثانية قاطعت الدوري الممتاز للموسم الحالي، وقررت عدم اللعب إلى حين إقالة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري.

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