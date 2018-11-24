الشلماني رئيسًا مؤقتا لاتحاد الكرة ..والجعفري متهم بخرق اللوائح

تسلم النائب الأول بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني مهام رئاسة الاتحاد بعد موافقة الأعضاء الـ10 بالمكتب التنفيذي وهو ماتنص عليه المادة الـ35 في النظام الأساسي، وسبق ذلك توافق الأعضاء على إيقاف عضوية السيد الجعفري وفقا للمادة 28 التي تجمد عمل الرئيس لحين عقد عمومية اتحاد الكرة.

جاء ذلك من خلال بيان أعضاء اتحاد الكرة الذين أجمعوا على هذه المواقف بالنظر لتشبت الرئيس بموقفه ضد الأندية فضلا عن قراراته الفردية دون الرجوع لأعضاء الاتحاد، كما أكد البيان تورط رئيس الاتحاد في تفعيل بنود بالنظام الأساسي دون اطلاع الأندية التي تمثل الجمعية العمومية.

وانتهي البيان بإعلان النائب الأول عبد الحكيم الشلماني عن قرب انطلاق الدوري الممتاز وكذلك تفعيل دور اللجان كافة، منهيا حديثه بالترحيب بكل الخبراء والإعلاميين المتخصصين في كرة القدم للخروج بكل ينهي الأزمة.

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