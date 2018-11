ألحق إيبار أول هزيمة بضيفه ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سنتياغو سولاري بعد أربعة انتصارات، إذ حقق فوزا كبيرا عليه 3-صفر السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأتى الفوز الأول الذي يحققه إيبار على ريال منذ صعوده الى الدرجة الأولى موسم 2014-2015، في مباراة هيمن فيها المضيف الباسكي على ضيفه الذي عانى دفاعيا رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائد الفريق سيرخيو راموس الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات “فوتبول ليكس” بتناول منشطات، وهو ما نفاه فريقه.

وهي الخسارة الأولى لريال مع سولاري الذي تم تثبيته الأسبوع الماضي، بعدما تولى لنحو أسبوعين مهام جولن لوبيتيغي المقال بسبب سوء النتائج.

وقال الأرجنتيني “الأمر لا يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه اللوم إليه (…) كل شيء قابل للإصلاح. فزنا بأربع مباريات متتالية، قمنا بأمور جيدة فعلا، وعلينا أن نعود إلى ذلك”.

وسجل أهداف إيبار الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي (16)، وسيرجي إنريتش (52) وكيكي غارسيا (57).

وبدأ المضيف المباراة بقوة وتنظيم دفاعي أوقع لاعبي ريال لاسيما الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل في مصيدة التسلل، واستحواذ هجومي في نصف ملعب بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأتت الخطورة الأولى من إيبار بعد ثلاث دقائق من البداية، وذلك بتسديدة رائعة من كيكي غارسيا من خارج المنطقة بالجهة الخارجية من القدم اليمنى، استغل فيها تقدم البلجيكي تيبو كورتوا من مرماه، إلا أن القائم الأيسر ناب عن الحارس في التصدي للكرة.

وسارع إيبار إلى توسيع الفارق، وأيضا بمحاولة بدأت عبر كوكوريا الذي حول الكرة إلى سيرجي إنريتش داخل المنطقة، فمررها الأخير خادعة لكيكي غارسيا الذي سبق فاران إليها الكرة وحولها إلى داخل الشباك.

وكان سولاري قد عين مدربا موقتا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعد الهزيمة المذلة أمام مضيفه وغريمه برشلونة (1-5)، والتي كانت الخامسة في آخر سبع مباريات بقيادة لوبيتيغي، ما أدى إلى إقالة الأخير.

وتجمد رصيد ريال عند 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق نقطتين أمام إيبار السابع. ويبتعد ريال بأربع نقاط عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة، والذي يحل السبت ضيفا على أتلتيكو مدريد الثالث.

The post سنتياغو.. لم يتوقع هذه النتيجة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا