قطر.. كأس العام 2022 حدث لن يُنسى

بدأ العد التنازلي لانطلاق أهم حدث رياضي ألا وهو كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر عام 2022.

ونشر الموقع الرسمي لـ “فيفا” أن الملاعب التي ستقام فيها المباريات قريبة جدا من بعضها البعض، وأن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة.

ونقل الموقع “فيفا” أن بطولة كأس العالم في قطر ستكون حدثاً رائعاً ولن ينسى على الإطلاق وقال: أعتقد أن جميع المكونات موجودة لجعل كأس العالم عام 2022 حدثاً لا ينسى”.

وستجرى مباريات البطولة على 8 ملاعب متقاربة حيث تقع جميع الملاعب على بعد ساعة واحدة على أقصى تقدير من بعضها البعض وتمتلك قطر كل البنية التحتية والإمكانيات الجاهزة للترحيب بالجميع ضمن أفضل الشروط.

وطلب إنفانتينو من مشجعي كرة القدم حول العالم أن يأتوا إلى قطر وإلى منطقة الشرق الأوسط عام 2022 ليتمتعوا بأفضل كأس عالم على الإطلاق حيث تختلط الثقافات في بيئة جديدة تماماً، وقال: “أنا متأكد من أن تجربة أي شخص ذاهب إلى قطر ستكون رائعة وسوف يكتشفون بلداً مدهشاً ليس فقط لأشعة الشمس والشواطئ والرمال الجميلة ولكن أيضاُ بسبب كرة القدم وبسبب إمكانية الاحتفال بأفضل حدث على الإطلاق”.

يذكر أن مونديال قطر هو النسخة 22 لبطولة كأس العالم وهي المرة الأولى التي تقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً المرة الأولى التي ستجري في شهري تشرين الثاني وكانون الأول وذلك بسبب الحرارة المرتفعة جداً في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الذي تجرى فيه عادة هذه البطولة.

