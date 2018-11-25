انطلاق مسابقة الناشئين للكرة الطائرة بالاتحاد الفرعي طرابلس

طرابلس 25 نوفمبر 2018 (وال) – شهدت قاعة طرابلس الكبرى للألعاب صباح أمس السبت انطلاق مسابقة الناشئين لفئة 14 سنة بالاتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس.

تقابل في المباراة الأولى تمام العاشرة صباحا فريق أهلي طرابلس بفريق الاتحاد انتهى اللقاء بتفوق أهلي طرابلس بشوطين لصفر ، وفي المباراة الثانية عقب الأولى مباشرة التقى فريق الترسانة بفريق الهدف واستطاع الهدف الظفر بنتيجة شوطي االمباراة 2-0.

وسيكون الأول من شهر ديسمبر المقبل موعدا للأسبوع الثاني للمسابقة بإقامة مباراتين الأولى يلتقي فيها أهلي طرابلس بفريق الترسانة وعقبها مباشرة يقابل الاتحاد فريق الهدف .(وال – طرابلس) ف ح / أ د

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