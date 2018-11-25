المهرجان الرّياضي الثّالث لأكاديمية إستارز الرياضية الليبية

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال) – أقيم على ملاعب أكاديمية رويال بمنظقة بلعون في مدينة بنغازي ، فعاليات المهرجان الرّياضي الثّالث لأكاديمية إستارز الرياضيّة الليبية في الألعاب ( كرة القدم – الكاراتية – الجمباز )، برعاية جمعية الأندية الرياضية وشركة التكافل للتأمين.

هذا وبدأ الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم والعديد من الكلمات ،إلى جانب مباريات في كرة القدم والكارتية ومن ثم قدم عرض فريق الجمباز وفرقة دزني، بحضور العديد من العائلات.

وصرّح رئيس الاتحاد العام للكاراتيه الكابتن جمال الرعيض ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن هذه البطولة انطلقت بعد عقد عدة الاجتماعات ، منذ أسبوعين لانطلاق مهرجان الثالث للأكاديمية (كرة القدم ،كاراتيه، جمباز) لجميع فروع الأكاديمية.

وأضاف الرعيض عدد الفرق المشاركة لكرة القدم سيكون( 42 فريق) أي عدد (300) رياضي وعدد رياضيين الكاراتيه (200) رياضي على مدي جمعتين.

وتخلل المهرجان عرض لبنات الأكاديمية في لعبة الجمباز، حيث أحيت فرقة دزني للأطفال المهرجان. (وال – بنغازي) ر ع / هــ ع

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