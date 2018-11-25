يوفنتوس يواصل والإنتر يصحح المسار

واصل يوفنتوس عرضه الرفيع هذا الموسم وحقق الفوز الثاني عشر من ثلاث عشرة مباراة، ضحية أمسية السبت كان سبال الذي وجد نفسه متأخّرا في الدقيقة التاسعة والعشرين بعد نجاح البرتغالي كرستيانو رونالدو بتوقيع تاسع أهدافه في المسابقة.

ومع دخول المباراة آخر نصف ساعة دوّن الكرواتي ماندزوكيتش الهدف الثاني للسيدة العجوز مؤمّنا الفوز لفريقه الذي طار أبعد بالصدارة وحيدا ملوحا بالسيطرة.

وفي مباراة أخرى تفنن إنتر أمام ضيفه فروسينوني وتفوّق عليه بثلاثية انطلقت بالسنغالي كيتا بالدي منذ الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة السابعة والخمسين أحرز الأرجنتيني لوتارو مارتنيزي الهدف الثاني بعد عرضية بالمقاس من بالدي الذي استحق لقب رجل المباراة بتوقيعه على الثنائية الشخصية وثالث أهداف فريقه قبل ثماني دقائق من البداية، ليعادل إنتر رصيد نابولي بثمان وعشرين نقطة بصورة مؤقتة في مساعيه للبقاء ضمن الفرق المنافسة.

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