التّنفيذي للاتّحاد الليبي يسحب الثّقة من الجعفري

طرابلس 25 نوفمبر 2018 (وال) – سحب المكتب التّنفيذي للاتّحاد الليبيّ لكرة القدم ، ثقته من رئيس الاتّحاد الليبيّ “جمال الجعفري” ، وذلك خلال اجتماع المكتب أمس السّبت في العاصمة طرابلس.

وتمّ خلال الاجتماع تكليف نائب رئيس الاتّحاد “عبد الحكيم الشّلماني” بتولي مهام الرئيس حسب ما ينصّ عليه النّظام الأساسي.

هذا وقد عقد المكتب التّنفيذي مساء أمس السّبت ،مؤتمرا صحفيّا عقب الاجتماع ،أوضحوا فيه أسباب سحب الثّقة من الجعفري ومنها ثبوت مخالفته لبعض بنود النظام الأساسيّ ،وتعديله لبعض النّصوص دون الرّجوع للجمعيّة العموميّة وإصدار بعض القرارات دون علم مجلس الإدارة.

وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي في مؤتمرهم ، بأنهم سيتواصلون مع الأندية من أجل إمكانية انطلاق الدّوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتفعيل جميع لجان اتّحاد الكرة دون استثناء وفتح قنوات للحوار ، والاستماع لكل الآراء من الأندية والخبراء والمهتمين والإعلاميين في مجال كرة القدم.(وال – طرابلس) ف ح / أ د

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