الأهلي بنغازي يتحول اليوم إلى موريتانيا

ستتحوّل بعثة فريق الأهلي بنغازي مساء اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة إف سي نواذيبو الأربعاء القادم في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

بعثة الفريق الأحمر حطّت فجر الأحد في العاصمة التونسية قادمةً من القاهرة التي أنهى فيها الفريق معسكره التحضيري، حيث ستنطلق البعثةُ من مطار تونس قرطاج نحو نواكشوط قبل أربعة أيام من مواجهة أصحاب الأرض، هذا وخاض ممثّل ليبيا الثاني في دوري الأبطال معسكرا مطوّلا بقيادة مدربه محمد العودة الذي يعوّل على تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب تريح الفريق إيابا لتجاوز دور الأربعة والستين من المسابقة.

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