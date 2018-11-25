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الأهلي بنغازي يتحول اليوم إلى موريتانيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستتحوّل بعثة فريق الأهلي بنغازي مساء اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة إف سي نواذيبو الأربعاء القادم في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

بعثة الفريق الأحمر حطّت فجر الأحد في العاصمة التونسية قادمةً من القاهرة التي أنهى فيها الفريق معسكره التحضيري، حيث ستنطلق البعثةُ من مطار تونس قرطاج نحو نواكشوط قبل أربعة أيام من مواجهة أصحاب الأرض، هذا وخاض ممثّل ليبيا الثاني في دوري الأبطال معسكرا مطوّلا بقيادة مدربه محمد العودة الذي يعوّل على تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب تريح الفريق إيابا لتجاوز دور الأربعة والستين من المسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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