اخبار الرياضة

بينتيز يفكر بين الصين وإنجلترا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى نادي غوانجزو إيفر جراند الصيني نيته في التعاقد مع المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز ليخلف المدرب الإيطالي فابيو كانافارو الذي باتت أيامه معدودة في الصين بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا صن”

الصحيفة الإنجليزية أكدت في تقريرها اتصال النادي الصيني ببنتيز الذي يشرف على تدريب نيوكاسل في الموسم الحالي وعرضت عليه مبلغ 10 مليون يورو كراتب سنوي لإغرائه بخوض تجربة في الدوري الصيني، كما تضمن العرض استعداد إدارة النادي الصيني دفع أي تعويضات مالية لإدارة النادي الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة بأن المدرب الإسباني في تشاور مع عائلته ومقربيه للمفاضلة بين إنجلترا والصين مع توقعات برفضه العرض خصوصا وأن نجاحه في إبقاء نيوكاسل في الدوري الممتاز سيضمن له مكافأة جيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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