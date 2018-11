نادي برشلونة يستمر في صدارته للدوري الإسباني بـ25 نقطة

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت السبت.

حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق دييغو كوستا، وعادل الفرنسي عثمان ديمبلي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

هذا وحافظ برشلونة في هذه المباراة على صدارته للدوري بـ25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف أتلتيكو صاحب الـ24 نقطة.

