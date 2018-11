أحرز نادي إيبار فوزاً ثميناً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث سجل ثلاثية إيبار كل من الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي وسيرجي إينريش وإنريكي غارسيا.

وتُعتبر هذه الخسارة هي الخامسة لريال مدريد في الدوري مقابل تعادلين و6 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السادس، فيما رفع إيبار رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الليغا.

The post الخسارة الخامسة للريال تضعه في المركز السادس على جدول ترتيب الليغا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا