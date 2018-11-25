بعد سحب الثقة من الجعفري.. الشلماني رئيسا لاتحاد الكرة الليبي

طرابلس-العنوان

كُلف النائب الأول لاتحاد كرة القدم الليبي، الحكم الدولي السابق عبدالحكيم الشلماني، برئاسة الاتحاد العام خلفا من الدكتور جمال الجعفري، بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي بحجب الثقة عنه.

وأوضحت مصادر صحفية أن الجعفري يتواجد في المغرب، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

وفي بيان توضيحي للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الليبي، جاء قرار حجب الثقة عن الجعفري، بعد أن دخلت أزمة الأندية المقاطعة لاتحاد كرة القدم الليبي منحنى آخر بعد أن أعلنت لتصعيد الموقف، وتقديم شكاوى ضد رئيس اتحاد الكرة.

وهددت الأندية بمقاطعة مسابقة الدوري في وجود الجعفري، بعد أن وصل عدد الأندية الرافضة له إلى 14 ناديًا مقاطعًا للاتحاد من أندية الدوري الممتاز.

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