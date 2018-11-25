علامة استفهام في احتفال محمد صلاح الجديد… ومدرب ليفربول غاضب

“احتفال أم سخرية”، طرحت وسائل إعلام بريطانية عديدة هذا التساؤل الجديد، حول طريقة احتفال اللاعب المصري محمد صلاح الغريبة، خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام واتفورد.

وتمكن محمد صلاح من التسجيل في فوز ليفربول مساء أمس السبت على واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن لـ”الريدز” المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي “البريمر ليغ”، بعدما حقق فريقه الفوز الـ13 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الانتباه إلى طريقة الاحتفال الجديدة وغير المعتادة من محمد صلاح بهدفه الأخير.

وجاء احتفال محمد صلاح، بأنه توجه إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، بطريقة غير معتادة من قبل اللاعب الدولي المصري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن احتفال محمد صلاح يشبه بصورة كبيرة الطريقة التي يحتفل بها غريمه وقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

وألمحت الصحيفة إلى أن احتفال محمد صلاح، ربما يكون نوع من السخرية من الاتهامات الأخيرة، التي تطول راموس من اتهامات متعلقة بفشله في اختبارات المنشطات.

وكشفت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن راموس فشل في اختبارات المنشطات مرتين، وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يقم بفرض عقوبات على راموس.

وقال مصدر للصحيفة إن نتيجة اختبار المنشطات الذي خضع له راموس يوم انتصار ريال مدريد على يوفنتوس في نهائي أبطال أوروبا كانت إيجابية.

ويرتبط راموس وصلاح بعلاقة سيئة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول.

تسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وهاجم كلوب حينها راموس في تصريحات نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية: “لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم”.

تابع “إذا ما شاهدت ما حدث مرة أخرى ولست مشجعا لريال مدريد، ستدرك كم كان راموس قاسيا ووحشيا مع محمد صلاح”.

كما سخر محمد صلاح حينها أيضا من تصريحات راموس عن الإصابة في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ووصف صلاح بأن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال تعتبر أسوء لحظات حياته المهنية في كرة القدم.

ولكن بعد مباراة ليفربول وواتفورد، علق يورغن كلوب، مدرب ليفربول على احتفال محمد صلاح، بعد سؤاله حول إذا ما كان هذا سخرية من صلاح من راموس، بغضب.

وقال كلوب غاضبا: “هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي. ليس لدي مشكلة في السؤال. لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي”.

وعادت “الإندبندنت” وعلقت على احتفال محمد صلاح، وقالت إنه بعيدا عن السخرية من راموس، فإن هناك تفسيرا آخرا لاحتفال أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفريقيا الموسم الماضي بهدفه.

وقالت إن محمد صلاح حرك يديه بشكل يشبه رقم 6، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها اللاعب في مرمى واتفورد خلال 186 دقيقة لعبها محمد صلاح ضد واتفورد، منذ انتقاله إلى الريدز الموسم الماضي.

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