النصر يضع لمساته الأخيرة قبل التحدي الأفريقي

يواصل بطلُ الدوري الممتاز الموسم الماضي فريقُ النصر تدريباتِه التحضيريةَ لمواجهته أمام فريق هلال جوبا الجنوب سوداني بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض النصر مرانه الأخير بملعب إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة والذي قاده المدربُ فوزي العيساوي والطاقمُ التدريبي حيث شهدت التدريباتُ حضورَ أغلب اللاعبين، فيما سيغيب عن المباراة عبد الهادي زيدان بعد تعرُّضه للإصابة في تدريبات الخميس الماضي على أن يكون جاهزاً في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

ويلتقي بطلُ ليبيا أمام هلال جوبا بطلِ جنوب السودان الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب بالعاصمة القاهرة قبل أسبوع من مواجهة الإياب.

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