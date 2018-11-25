جمال الجعفري رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

انتُخِب جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم – المسحوب منه الثقة- رئيساً لاتحاد شمال أفرقيا لكرة القدم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بالمغرب.

ومن المقرر أن يتم مناقشة قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا مواطنين محليين، والصيغة التي سيتم بها ذلك خلال الاجتماع، وكذا عدد اللاعبين الذين سيشملهم القرار.

ومن المنتظر أن يتم التطرق كذلك ما إذا كان سيتم تطبيق القرار في حالة الموافقة عليه بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، المقرر في ينايرالمقبل.

كما تم استعراض الأنشطة والبرامج التي أقيمت في 2018 من بينها على الخصوص تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم لأقل 17 عاما بالمنستير وسوسة، ودورتي منتخبات أقل من 15 عاما بتلمسان والكرم، وندوة الطب الرياضي بالجزائر العاصمة، وملتقى الحكام الواعدين بسوسة، بالإضافة إلى تقديم برنامج دورة منتخبات أقل من 17 عاما المقررة خلال شهر دجنبر المقبل بمدينة مراكش.

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