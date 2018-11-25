إيهاب جلال يقود أول حصة تدريبية للأهلي طرابلس بمعسكر القاهرة

باشر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، مساء أمس السبت، أولى تدريباته في معسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2018 / 2019 .

جاءت تدريبات الفريق تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال وطاقمه المساعد الذي شهد انضمام مصطفى كمال لتدريب حراس المرمى، وحرص جلال على تقسيم التدريب على فقرتين الأولى بدنية وتهتم باللياقة وتجهيز اللاعبين بدنيا والثانية تدريبات بالكرة وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز لتطبيقها في المباريات الرسمية.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت يوم الجمعة إلى القاهرة وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خاصة بعد خوضهم منافسات البطولة التنشيطية لفرق الدوري الممتاز والتي توج الفريق بها على حساب فريق المدينة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي طرابلس خلال معسكره المغلق بالقاهرة عدد من المباريات الودية مع فرق الدوري المصري في إطار الاستعدادا للموسم الجديد خاصة بطولة كأس الكونفيدرالية التي سيشارك فيها الفريق من دور الـ32 بعدما تم إعفائه من المشاركة بالدور التمهيدي.

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