انتهاء دورة الطب الرياضي بطرابلس

اختتمت في طرابلس الدورة الثانية لدبلوم الطب الرياضي وإصابات الملاعب التي أقيمت بمستشفى الخضراء في المدينة تحت إشراف الاتحاد الليبي العام للطب الرياضي، وشهدت الدورة مشاركة حوالي خمسة وخمسين متدربا جلهم من الأطباء.

وتركز اليوم الختامي على تقييم المنتسبين الذين قضوا ثمانية أشهر في دراسة مختلف الاختصاصات المقررة في هذه الدورة من بينها الإصابات والتغذية والحالة النفسية للاعب بمحاضرات أسبوعية، حيث خضعوا لامتحانات شفوية وأخرى نظرية

ويعتزم الاتحاد الليبي أن يعمم مثل هذه الدورات على باقي المدن وستكون المحطة التالية بنغازي لتشمل بعد ذلك جميع المدن في سعي منهم لتأهيل أكبر عدد ممكن من الأطباء المختصين في الطب الرياضي

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