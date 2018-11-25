الأهلي طرابلس يتعاقد مع المصري مصطفى كمال لتدريب حراس الفريق

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس عن التعاقد مع المدرب المصري مصطفى كمال للإشراف على تدريب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لينضم إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وأوضح مسئولو النادي أنه تم الاتفاق بين الإدارة والمدير الفني إيهاب جلال من مدة على التعاقد مع مصطفي كمال ولَم يتم الإعلان عنه نتيجة ارتباطه مع الأهلي المصري، ولكن بعد إقالة الجهاز الفني للأهلي المصري، فاليوم تم التعاقد رسمياً مع كمال ومن المقرر أن يباشر مهامه بداية من غدا الأحد .

الجدير بالذكر أن مصطفي كمال مواليد 1973 ولعب للعديد من الأندية منها الأهلي المصري وإنبي ومصر المقاصة كما أشرف علي تدريب حراس العديد من الأندية المصرية مثل مصر المقاصة وإنبي والزمالك والأهلي المصري.

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