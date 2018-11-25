الوداد البيضاوي يستعين بالمدرب نفسه للمرة الثانية

يشدّ مدرب المنتخب التونسي السابق فوزي البنزرتي الرحال غدا الاثنين إلى الدار البيضاء لإتمام الإجراءات الرسمية وتوقيع عقده مع الوداد خلفا للفرنسي رينيه جيرارد المستقيل.

وكان المدرب التونسي زار المغرب بداية الأسبوع الحالي في انتظار رحيل جيرارد لكن الأخير لم يغادر مما أجبر البنزرتي للعودة إلى الديار

ويذكر أنها المرة الثانية التي يتولى فيها البنزرتي تدريب الفريق البيضاوي قبل أن يلبي نداء منتخبه الوطني والإشراف عليه في تصفيات أمم أفريقيا

وجاءت استقالة المدرب الفرنسي برغبة منه رغم تمسك رئيس الوداد سعيد الناصيري ببقائه، لكن الفرنسي أصر على موقفه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية