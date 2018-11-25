إنتر ميلان يريد بوغبا مقابل هذين اللاعبين

أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية انضمام إنتر ميلان إلى سباق الأندية الساعية لاستقدام بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت الصحيفة نفسها رغبة بيبي ماروتا المدير الرياضي المنتظر للفريق الإيطالي في التعاقد مع بوغبا قبل مواطنه نادي اليوفي إذ ينوي المدير الرياضي للإنتر عرض إيفان بيريسيتش أو ميلان سكرينيار على المان يونايتد على أن يحصل على توقيع اللاعب الفرنسي في المقابل.

الجدير بالذكر أن علاقة بول بوغبا والمدير الفني لفريقه الحالي شهدت توترا خلال الفترة الماضية.

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