اخبار الرياضة

هاميلتون يحقق رقماً قياسياً في أبو ظبي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الأول لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى المرحلة الأخيرة بعدما تصدر التجارب التأهيلية أمس السبت من بطولة العالم للفورمولا 1.

وسيكون هاميلتون في مقدمة المنطلقين للسباق بعد تحقيقه أسرع لفة في 1:34:794 دقيقة، ليسجل رقماً قياسياً جديداً في حلبة “ياس مارينا” بينما ضمن زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس انطلاقه من المركز الثاني، في حين احتل ثنائي فيراري سيباستيان فيتل وكيمي رايكونن المركزين الثالث والرابع توالياً .

ليعزز بطل العالم خمس مرات رقمه القياسي في عدد انطلاقاته من الصدارة للمرة الثالثة والثمانين في مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات، والحادية عشرة هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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