دورتموند يواصل الصدارة.. والبافاري يتعثر على ملعبه

واصل بروسيا دورتموند ريادته للبوندسليغا بعودته بفوز صعب على ماينز بهدفين لهدف وحيد في الجولة الثانية عشرة التي واصل فيها البافاري سلسلة نتائجه المخيبة بتعادله على ملعب أليانز أرينا أمام فورتونا دوسولدورف بثلاثة أهداف لمثلها.

وافتتح دورتموند أهداف المباراة عن طريق مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير في الدقيقة السادسة والستين، ليعادل ماينز النتيجة عبر السويدي روبين كايسون، لكن المدافع الهولندي لوكاش بيتشيك خطف نقاط المباراة الثلاث بهدف قبل النهاية بربع ساعة.

ولم يعد ملعب أليانز أرينا ذلك المكان المرعب لأندية البوندسليغا فالبافاري أصبح يضيع النقاط بسهولة على أرضه.. ففي مواجهته أمام دوسولدورفا فتتح المدافع نيكلاس سوله أهداف المباراة ليضيف توماس مولر ثاني الأهداف بعد مرور عشرين دقيقة، لكن دوسولدورف قلص الفارق عبر الكونغولي لوكيباكيو مع نهاية الشوط الأول، ليعود مولر وويعزز تقدم البافاري، لكن لوكيباكيو توج نفسه نجما للمباراة بإضافته هدفين في الدقيقة الثالثة والسبعين، قبل أن يقتل طموحات نيكو كوفاتش بالاقتراب من صدارة الترتيب بهدف في الوقت بدل الضائع.

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