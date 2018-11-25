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ديمبيلي ينقذ برشلونة في موقعة “ميتروبوليتانو”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه برشلونة بهدف لمثله على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة تحفظاً واضحاً من قبل الفريقين في الشوط الأول للمباراة، وفي الشوط الثاني استمر المدرب دييغو سيمييوني بالدفاع إلى أن كسر المهاجم دييغو كوستا التعادل برأسية قوية في الدقيقة السابعة والسبعين.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل التعادل في الدقيقة التسعين ليحافظ برشلونة على صدارته للدوري بخمس وعشرين نقطة مؤقتا في انتظار مباراة إشبيلية وبلد الوليد بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الأربعة والعشرين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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