مفاجأة.. وجهة إيدين هازارد المقبلة

ذكرت شبكة أوكي ديارو الإسبانبة أن إدارة تشيلسي قد توافق أخيرا بالسماح لنجمها البلجيكي إيدين هازارد في الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانبة إلى أن موافقة مسؤولي البلوز على انتقال هازارد في هذا الوقت بالذات بعد رفضهم السابق للفكرة برمتها تأتي خوفا من اضطرار بيعه في وقت لاحق بثمن منخفض لا يتماشى مع قيمة اللاعب.

وكان النادي الملكي أراد ضم النجم البلجيكي لتعزيز تشيكلته الصيف الماضي خلال فترة الإنتقالات لكنهم لم ينجحوا في ذلك.. وبدوره عبر هازارد عن احتمال الانتقال إلى الميرنغي بقوله “إن هذا يعد حلما بالنسبة له ”

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