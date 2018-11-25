اخبار الرياضة

مفاجأة.. وجهة إيدين هازارد المقبلة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت شبكة أوكي ديارو الإسبانبة أن إدارة تشيلسي قد توافق أخيرا بالسماح لنجمها البلجيكي إيدين هازارد في الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانبة إلى أن موافقة مسؤولي البلوز على انتقال هازارد في هذا الوقت بالذات بعد رفضهم السابق للفكرة برمتها تأتي خوفا من اضطرار بيعه في وقت لاحق بثمن منخفض لا يتماشى مع قيمة اللاعب.

وكان النادي الملكي أراد ضم النجم البلجيكي لتعزيز تشيكلته الصيف الماضي خلال فترة الإنتقالات لكنهم لم ينجحوا في ذلك.. وبدوره عبر هازارد عن احتمال الانتقال إلى الميرنغي بقوله “إن هذا يعد حلما بالنسبة له ”

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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