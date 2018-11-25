تعرف على جدول المباريات الجديد الذي أصدره اتحاد الكرة عقب إقالة الجعفري 

طرابلس-العنوان

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدولا جديدًا لمباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، للموسم الرياضي 2018 – 2019.

وستنطلق المنافسات بحسب جدول نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد على “فيس بوك” ابتداء من الأربعاء المقبل بحيث تكون مباريات المجموعة الأولى يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر، حيث يلتقي نجوم أجدابيا مع الصداقة بملعب سرت، ويلتقي الأنوار مع نجوم الجبل بملعب شهداء بنينا.

فيما يلتقي الأخضر مع التحدي بملعب شيخ الشهداء يوم الخميس 29 نوفمبر، كما يلتقي الهلال وخليج سرت بلعب شهداء بنينا يوم الأحد الموافق الأحد 2 ديسمبر.

يشار إلى أن مباراة النصر التي سيواجه فيها دارنس، وكذلك الأهلي بنغازي الذي سيلتقي التعاون، تم تأجيلهما بسبب انشغال النصر والأهلي بنغازي بالمشاركة الأفريقية.

أما في مباريات المجموعة الثانية يلتقي أبوسليم والوحدة يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر بملعب الأكاديمية بجنزور، والاتحاد المصراتي يلتقي المحلة بملعب مصراتة، فيما يتلقي المدينة ورفيق بملعب الأكاديمية بجنزور يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر.

وفي يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر السويحلي يلتقي الاولمبي بملعب مصراتة، والسبت الموافق 1 ديسمبر الاهلي طرابلس يلتقي الخمس بملعب مصراتة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة لم يتطرق إلى مباراة الاتحاد والشط التي انسحب منها الأخير كونه ضمن الأندية الرافضة لخوض الدوري قبل إقالة الجعفر، ومن المرجح أن تصبح هذه المباراة كأنها لم تكن، على اعتبار أنها نتيجة لجدول مباريات لم يعترف به من أندية الرفض، وجاء الحل من المكتب التنفيذي ليصدر جدولاً آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية