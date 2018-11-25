الرباط-العنوان

انتخب اليوم الأحد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم-الموقوف مؤقتًا-جمال الجعفري، رئيسا جديدا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، طبقا لمبدأ التداول المعتمد.

وعقد اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اجتماع جمعيته العمومية الانتخابية بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالعاصمة الرباط، برئاسة الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء وممثلي كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قد أوقف الجعفري مؤقتا من رئاسة الاتحاد إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر المقبل، وذلك بعد ثبوت مخالفته للنظام الأساسي دون الرجوع للجمعية العمومية.

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