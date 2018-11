ركائز باريس سان جيرمان تغيب عن مباراته مع تولوز

تكبد باريس سان جرمان حامل اللقب معاناة شديدة بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لكنه واصل تحليقه وخرج منتصراً على ضيفه تولوز 1-0 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

هذا ويدين سان جرمان بفوزه إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد، رافعا رصيد فريقه إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ليون الثاني مؤقتاً بعد فوزه الجمعة على سانت إتيان 1-0.

وجاء الانتصار الجديد لنادي العاصمة رغم غياب نيمار ومبابي المصابين أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغواي.

