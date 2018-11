نغولو كانتي.. يسعدني تمديد فترة اقامتي في تشيلسي

ربط لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي وتشيلسي نغولو كانتي مستقبله الكروي بالنادي اللندني عندما وقع عقدا جديدا أمده 5 سنوات مع النادي، حسبما ذكر الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة.

وكان كانتي، اليالغ من العمر 27 عاما، والذي انضم الى صفوف اللندني في عام 2016، لعب دورا مهماً في فوز تشيلسي ببطولة الدوري الممتاز في عام إنضمامه، وكوفئ على أدائه المتميز باحرازه لقب “أفضل لاعب في السنة،” وهو لقب يمنحه اتحاد لاعبي الكرة المحترفين في انجلترا واتحاد صحفيي كرة القدم الانجليز.

وجاء في تصريح أصدره كانتي الجمعة، “يسعدني تمديد فترة اقامتي في تشيلسي، فقد كان العامان السابقان عامين جميلين وآمل أن أحقق المزيد في المستقبل.”

ومضى كانتي، الذي سبق له أن فاز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز مرتين مع ليستر سيتي وتشيلسي، للقول، “تحسن مستواي الكروي منذ مجيئي إلى ستامفورد بريج، فقد بذلت جهدا كبيرا وتحديت نفسي ونلت نتيجة ذلك عددا من الجوائز لم أكن أفكر بنيلها. أحب المدينة (لندن) وأحب النادي وأنا سعيد ببقائي هنا لفترة أطول من الوقت.”

وكان كانتي قد فاز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى مع ليستر في موسم 2015-16، كما مثل بلده فرنسا سبع مرات في بطولة كأس العالم التي فاز بها المنتخب الفرنسي هذا العام.

