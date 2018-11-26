النصر يفتتح مشاركته الإفريقية مساء الثلاثاء

وضع المدرب فوزي العيساوي آخر لمساته على فريق النصر المتأهب لخوض ذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا الذي يستضيف فيها هلال جوبا بطل جنوب السودان في مباراة سيستضيفها ملعب بترو سبورت بالأراضي المصرية.

الإدارة النصراوية تثق في قدرة الجهاز الفني على تحقيق فوز مريح يضمن لبطل الممتاز الموسم الماضي التأهل للدور القادم حتى قبل خوض لقاء الإياب، خصوصا أن الفريق لايعاني من غيابات مؤثرة بعد عودة البدوي للتدريبات وتسجيل خالد مجدي لأول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني في رحلة السيشل بتصفيات الكان.

العامل البدني يظل عامل شك لفريق لم يلعب أي مباراة رسمية منذ يونيو الماضي، فكيف سيكون مظهر الفريق في ظهوره الأول هذا الموسم، وهل فعلا أن النصر قادر على تعويض خروج طقطق وروما لقطبي العاصمة، هاذا ماسيظهر في موقعة بترو سبورت.

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