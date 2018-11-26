منافس الأهلي بنغازي في الأفريقية يدخل معسكراً مغلقاً

أخبار ليبيا24- خاص

دخل منافس الأهلي بنغازي في بطولة الأندية الأفريقية نادي “إف سي نواذيبو” مساء أمس الأول السبت، معسكراً مغلقاً بالعاصمة المورتانية نواكشوط.

وسيلتقي الفريقين يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة نواكشوط، في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية أنه من المتوقع عودة مهاجم الفريق “الشيخ الفلاني” بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري التي انتهت بفوز نواذيبو على نادي الجيش 4-0.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم التونسي “سلامة القصداوي” والمدافع “حسن لمرابط” نظرا لحاجتهم إلى برنامج علاجي قبل العودة للتدريبات.

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