ودياً التّعادل الإيجابي يخيّم على لقاء المروج والتّعاون

المرج 25 نوفمبر 2018 ( وال ) – خيّم التعادل الإيجابي لقاء فريق المروج الأول لكرة القدم، مع ضيفه التعاون بنتيجة هدف لمثله، في المباراة الوديّة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على أرضية ملعب نادي المروج.

الشّوط الأول من المقابلة التي توسطها الحكم – أحمد البوعيشي – جاء سريعاً وتعدّدت فيه الهجمات على مرمى الفريقين، إذ كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما لفريق المروج الذي حاول كثيراً الوصول إلى مرمى ضيفه، لينتهي بعد ذلك الشوط الأول سلبياً بين الفريقين.

الحصة الثانية من المواجهة زادت الإثارة، وأصبح الأداء أفضل، ومع بلوغ الدقيقة 65 تمكّن التعاون من تسجيل أول الأهداف؛ وذلك عن طريق لاعبه منذر التاورغي مستغلاً سقوط الكرة من الحارس طاهر العوامي.

بعد هدف التاورغي كثّف المروج من ضغطه على مرمى التعاون باحثاً عن تعديل الكفّة، وقبل انتهاء المباراة بعشرة دقائق زجّ مدرب المروج الجزائري الخلفاوي باللاعب النيجيري توندي الذي تمكّن بدوره في الدقيقة 85 من إحراز هدف التعادل ؛وذلك إثر ضربة حرة مباشرة، لتنتهي بعدها مجريات المباراة بالتعادل ،بهدف في كل شبكة. ( وال – المرج ) س أ/أ د

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