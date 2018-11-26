أبو راس يحقق الذهب في رومانيا

حقق البطل الليبي أبو عجيلة أبو راس ذهبيتين في بطولة كأس العالم لكمال الأجسام والتي أقيمت بمدينة كلوج نابوكا الرومانية.

وتمكن أبو راس من حصد الميدالية الذهبية الأولى في وزنه والثانية تحصل عليها في منافسات بطل الأبطال في جميع الأوزان كما أحرز البطل العالمي كرت الاحتراف الثالث للاعب وذلك ضمن البطولة المقامة برومانيا.

ويعتبر الإنجاز الذي حققه أبو راس غير مسبوق للرياضيين الليبيين في المسابقة، حيث استطاع حامل راية ليبيا من الفوز بثلاثة كروت احترافية في نفس السنة ما يجعل أبو راس أول لاعب في تاريخ ليبيا يحقق هذا الإنجاز ضمن بطولة عالمية.

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