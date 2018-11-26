سيلفا يقود إشبيلية لصدارة الليغا

انتزع إشبيلية صدارة الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً غاليا على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإقليم الأندلس ضمن الجولة الـ13.

وسجل هدف المباراة الوحيد هداف الفريق البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة الـ30 بعد عرضية تلقاها من الإسباني بابلو سارابيا داخل منطقة الجزاء ليضعها برأسية داخل الشباك.

بهذه النتيجة رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه برشلونة والذي تراجع للمركز الثاني بعد تعادله أمام أتلتيكو مدريد فيما تجمد رصيد بلد الوليد عن 17 نقطة في المركز الـ12 مؤقتا.

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