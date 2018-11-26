النصر الليبي يستضيف هلال واو السوداني الجنوبي

القاهرة 26 نوفمبر 2018 (وال ) – أكمل الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر استعداداته البدنية والفنية بمرانه الأخير على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأحد قبل مواجهته المرتقبة فريق هلال واو بطل دوري جنوب السودان الموسم الماضي ضمن تصفيات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 .

فريق النصر دخل في معسكر تدريبي واستعدادي للمشاركة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري بالقاهرة المصرية بقيادة المدير الفني لاعب القرن فوزي العيساوي ومساعده سالم الجلالي رفقة مدرب الحراس محمد البوسيفي، وفريق جوبا واو من المقرر أن يصل اليوم الاثنين للعاصمة المصرية ويجري مرانه على ملعب المباراة بتروسبورت عند الساعة السادسة مساءا.

ملعب بتروسبورت غدا الثلاثاء تمام الساعة السادسة مساءا يشهد أول مواجهة أفريقية للفرق المحلية، فريق النصر الليبي بطل الدوري يستضيف فريق هلال جوبا واو بطل دوري جنوب السودان بقيادة طاقم تحكيمي من أثيوبيا يتوسطه الحكم ليمما نيقوسييه والمساعد الأول بيلا تشيو والثاني يتيايو، بينما سيكون في مراقبة المباراة المغربي عبدالله أبو القاسم.

يشار إلى أن إدارة نادي النصر قد أعطت حق بث المباراة لقناة 218 الفضائية.( وال – القاهرة) ف ح / س ع

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