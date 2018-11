الأرسنال يُحقق الفوز على مضيفه بورنموث بشق الأنفس

انتصر فريق أرسنال بشق الأنفس على ملعب مضيفه بورنموث (2-1) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حيث تقدم الفريق اللندني بهدف جاء بنيران صديقة سجله الكولومبي جيفرسون اندريس ليرما، لاعب خط وسط بورنموث خطأ في مرماه، بعد نصف ساعة من البداية، وأدرك جوشوا كينغ التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ومن ثم اقتنص المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف الفوز للضيوف، بحلول الدقيقة 67.

هذا وحقق أرسنال بذلك انتصاره الأول بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وبقي في المركز الخامس، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين جاره اللندني تشيلسي، صاحب المركز الرابع على سلم الترتيب.

