هل سيُدرب زيدان منتخب قطر بالفعل؟

شاعت مؤخراً صورة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاملاً شعار تنظيم قطر مونديال 2022 مرفقا بخبر تعيينه مدرباً للعنابي، براتب سنوي خيالي يصل إلى 50 مليون يورو.

حيث تكمن الحقيقة في أن هذه الصورة المتداولة لزيدان مع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 القطري حسن الذوادي، هي قديمة وكانت وقت إعلان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، وكان الفرنسي حينها سفيراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقبل أن يتولى تدريب ريال مدريد.

هذا واختير زيدان سفيرا للمونديال الخليجي آنذاك، وليس كما يشاع أن الصورة جديدة، وتعني اتفاق زيدان مع قطر، لمدة أربع سنوات وبراتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.

يُذكر أن بعض الخبراء يتوقعون بأن تكون الخطوة المنطقية التالية لزيدان هي قيادة أحد الفرق التي دافع عن ألوانها لاعبا، وفي مقدمتها يوفنتوس الإيطالي.

