إثنا عشر فريقا في كأس ليبيا للكرة الطائرة

بنغازي 26 نوفمبر 2018( وال ) – تنطلق يوم الجمعة 30-نوفمبر 2018 مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقا قسمت إلى ثلاث مناطق، المنطقة الاولى تجرى مبارياتها بمجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي يتقابل في الأولى فريق الهلال بفريق النصر الساعة الثالثة والنصف وعقبها مباشرة يلتقي الأهلي ببنغازي فريق البراق في حين يبقى فريق المروج في انتظار الفائز من لقاء الهلال والنصر ليقابله يوم 01 ديسمبر 2018 الساعة الرابعة مساء والفائز من هذه المباراة يقابل الفائز من مباراة الأهلي مع البراق لتحديد المتأهل للدوري الثلاثي.

المنطقة الثانية تقام مبارياتها بقاعة مصراتة الدولية يلتقي في الأولى فريق الهدى بفريق السويحلي وفي الثانية فريق التصدي يواجه الاتحاد المصراتي والفائزان من هاتين المباراتين يلتقيا يوم 03 ديسمبر 2018 لمعرفة المتأهل

المنطقة الثالثة وبقاعة طرابلس الكبرى يستضيف أهلي طرابلس فريق أساريا الزاوية ويبقى فريق الاتحاد ينتظر الفائز منهما ليقابله يوم 03 ديسمبر 2018 وتحديد المتأهل الثالث.

يشار إلى أن الفائزون الثلاثة من المناطق يلتقون في دوري ثلاثي من مرحلتين لتحديد الفائز بكأس ليبيا للكرة الطائرة ووسط حضور الجمهور الرياضي.( وال – بنغازي) ف ح / س ع

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