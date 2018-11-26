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أبو راس يحقق إنجازا غير مسبوق ويحصد ذهبيتي بطولة العالم لكمال الأجسام

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

حقق البطل العالمي ولاعب نادي الاتحاد بوعجيله أبو راس قلادتين ذهبيتين، وكارت الاحتراف الثالث له، وذلك في بطولة كأس العالم للعبة كمال الأجسام والتي أقيمت في مدينة Cluj-Napoca برومانيا.

وحصد أو براس القلادة الأولى في سابقات وزنه الذي يبدأ من 70 إلى 75 كجم، أما القلادة الثانية فتحصل عليها في منافسات بطل الأبطال في منافسات الأوزان المفتوحة.

ويعتبر هذا انجاز عالمي غير مسبوق حيث نجح البطل الليبي في الفوز بثلاثة كروت احتراف في نفس العام مما يجعل أبوراس اللاعب الأول في تاريخ ليبيا يحقق هذا الانجاز العالمي.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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