اخبار الرياضة

الشياطين الحمر يستهدفون المدافع الشاب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل المدافع الشاب لفريق ويست هام ديكلان رايس اهتمامات مانشستر يونايتد المترصد لعقد صفقة مع مدافع يحل أزمة الفريق الحالية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة ” مترو” فإن إدارة الشياطين الحمر أرسلت كشافيها لمتابعة مباراة فريقه ويست هام ضد مان سيتي والمنتهية لمصلحة الأخير 4-0 ، ومن الظاهر أن مانشستر يونايتد اقتنع بإمكانيات اللاعب الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2020 .

وبحسب الصحيفة فإن نادي تشلسي أيضا من المهتمين بصاحب الـ19 عاما مايعني توقع خروجه بملغ ضخم من ناديه الذي سيضطر لبيعه في حال أكد مجددا رفضه تجديد العقد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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