إنيستا: مورينهو هو السبب

من خلال استضافته في برنامج تلفزيوني في اليابان رمى النجم الإسباني أندريس إنيستا كل الاتهامات صوب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي يراه السبب الرئيسي في العداوة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد.

إنيستا صرح في برنامج (سلفادوز) عن المستوى الذي وصلت إليه مباراة الكلاسيكو بين قطبي إسبانيا، حيث لم تعد المباراة بالتنافس المعهود بل بدأت تحمل طابع الكراهية وتجاوزت حدود التطرف وهو ماتأثر به المنتخب الإسباني الذي كان يضم لاعبين من الفريقين.

واشتهر مورينهو بمواقفه المثيرة للجدل ضد برشلونة خصوصا في فترة إشرافه على ريال مدريد مابين 2010 و2013 .

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