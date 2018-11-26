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إنيستا: مورينهو هو السبب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من خلال استضافته في برنامج تلفزيوني في اليابان رمى النجم الإسباني أندريس إنيستا كل الاتهامات صوب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي يراه السبب الرئيسي في العداوة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد.

إنيستا صرح في برنامج (سلفادوز) عن المستوى الذي وصلت إليه مباراة الكلاسيكو بين قطبي إسبانيا، حيث لم تعد المباراة بالتنافس المعهود بل بدأت تحمل طابع الكراهية وتجاوزت حدود التطرف وهو ماتأثر به المنتخب الإسباني الذي كان يضم لاعبين من الفريقين.

واشتهر مورينهو بمواقفه المثيرة للجدل ضد برشلونة خصوصا في فترة إشرافه على ريال مدريد مابين 2010 و2013 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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