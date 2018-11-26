السلة الليبية تعود مجدداً للدوران … والمسابقات تحدد مواعيد المرحلة الأولى

طرابلس 26 نوفمبر 2018 ( وال ) – تعود عجلة الدوري الليبي لكرة السلة مجدداً للدوران بعد توقف لم يدم طويلاً بعد انتهاء المنافسات المحلية الموسم الماضية بنجاح منقطع النظير، وذلك للموسم الرياضي الجديد 2018 / 2019، حيث أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي للعبة في وقت لاحق عن بدء المنافسات.

انطلاق المرحلة الأولى

البطولة الليبية الممتازة لكرة السلة ستكون انطلاق المرحلة الأولى في الثامن والعشرين من هذا الشهر، وذلك بمشاركة أثنى عشرة فريقاً وزعت على مجموعتين، حيث ضمن المجموعة الأولى فرق كل من الأهلي طرابلس، والاتحاد، المدينة، الشباب العربي، اليرموك، والوحدة.

وجاءت فرق الأهلي بنغازي ، النصر، الهلال، التحدي، المروج، خالد بن الوليد في المجموعة الثانية، وينص نظام البطولة على لعب ثلاثة مراحل في الأدوار الأولى، في حين يتأهل بعد ذلك أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة من أجل خوص نهائيات ليبيا لكرة السلة.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة ليبيا لكرة السلة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، خاصة أن الفرق المشاركة سمح لها بالتعاقد مع عدد أثنين من المحترفين يكون اللعب بالتناوب بينهما، ولكم جدول المباريات على النحو التالي.

الأسبوع الأول

ويلتقي يوم الأربعاء المقبل الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي اليرموك مع المدينة في المباراة الأولى،وذلك بقاعة طرابلس الكبرى، تليها الشباب العربي مع الوحدة بنفس القاعة،وذلك لحساب المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الأولى إيضاً يتبارى يوم الخميس التاسع والعشرين من هذا الشهر فريق الأهلي طرابلس مع الاتحاد من دون حضور جمهور، وذلك بقاعة طرابلس الكبرى، فيما يلتقي في نفس اليوم ولحساب المجموعة الثانية فريق المروج مع التحدي، وذلك بقاعة المرج للألعاب الرياضية.

ويشهد مجمع سليمان الضراط يوم الجمعة المقبل الثلاثين من شهر نوفمبر لقاء الهلال مع جاره خالد بن الوليد، بينما سيواجه فريق النصر جاره الأهلي بنغازي في قمة مباريات الأسبوع الأولى وذلك في الثاني من شهر ديسمبر المقبل من دون حضور جمهور.

الأسبوع الثاني

في الثاني من شهر ديسمبر المقبل يلتقي في اللقاء الأولى بقاعة طرابلس الكبرى اليرموك مع الأهلي طرابلس تليها مباراة الوحدة مع الاتحاد، بينما سيواجه الشباب العربي فريق المدينة ، وذلك في الخامس من شهر ديسمبر المقبل بقاعة طرابلس الكبرى.

ولحساب المجموعة الثانية سيلتقي في السادس من ديسمبر المقبل في اللقاء الأول الهلال يواجه الأهلي بنغازي، فيما يلتقي خالد بن الوليد مع التحدي في اللقاء الثاني، وذلك في مجمع سليمان الضراط في بنغازي. وتختتم مباريات الأسبوع الثاني بلقاء سيجمع النصر مع المروج في السابع من ديسمبر المقبل بمجمع سليمان الضراط.

الأسبوع الثالث

وعلى قاعة طرابلس الكبرى ففي الثامن من شهر ديسمبر المقبل سيلتقي اليرموك مع الوحدة، ولحساب المجموعة الثاني يلتقي في المباراة الأولى التحدي مع الهلال ، بينما يتقابل الأولى مع المروج ،وذلك في الحادي عشرة من ديسمبر المقبل بمجمع سليمان الضراط ، بينما سيلعب في الثالث عشرة من ديسمبر بمجمع سليمان الضراط خالد بن الوليد مع النصر.

الأسبوع الرابع

ولحساب الجولة الأولى يلتقي في الثاني عشرة من شهر ديسمبر بقاعة طرابلس الكبرى الوحدة مع جاره المدينة، ففي الثامن عشرة من ديسمبر ولحساب المجموعة الثانية يلتقي في اللقاء الأول الهلال مع المروج، تليها مباراة التحدي مع النصر بمجمع سليمان الضراط، ففي التاسع عشرة من شهر ديسمبر ولحساب المجموعة الأول الشباب العربي يواجه الأهلي طرابلس بقاعة طرابلس الكبرى.

وتختتم مباريات الأسبوع الرابع في العشرون من شهر ديسمبر المقبل، فعلى قاعة طرابلس الكبرى يتبارى الاتحاد مع اليرموك، بينما في نفس اليوم بمجمع سليمان الضراط يلتقي الأهلي بنغازي مع خالد بن الوليد.

الأسبوع الخامس

ولحساب المجموعة الأولى يلتقي في المباراة الأولى في الثاني والعشرون من ديسمبر المقبل فريق اليرموك مع الشباب العربي، بينما يلتقي في المباراة الثانية الاتحاد مع المدينة، حيث ستقام المباريات بقاعة طرابلس الكبرى، وتستأنف لقاءات الأسبوع الخامس في الثالث من شهر ديسمبر المقبل ، حيث سيلتقي لحساب المجموعة الأولى فريق الأهلي طرابلس مع الوحدة، فيما يتقابل في نفس اليوم النصر مع الهلال في مجمع سليمان الضراط.

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس يوم الخامس والعشرين من ديسمبر ، وفيها يستضيف المروج خالد بن الوليد بقاعة أحمد موسى للألعاب الرياضية بالمرج، وتختتم مباريات الأسبوع الخامس بلقاء التحدي مع الأهلي بنغازي في السابع والعشرين من شهر ديسمبر بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المباريات المؤجلة

وحدد لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد المباريات المؤجلة والتي تمثلت في مبارتان، حيث سيلتقي في السادس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل فريق المدينة مع الأهلي طرابلس، وكذلك في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الاتحاد يلاعب الشباب العربي، وتندرج هاتان المبارتان ضمن مباريات الأسبوع الثالث.( وال – طرابلس ) س أ / س ع

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