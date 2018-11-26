اخبار الرياضة

اختتام الدوري التنشيطي في غريان

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم في مدينة غريان دوري حي الملك إدريس السنوسي بفوز فريق المدينة على فريق الترسانة في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين .

وشارك في البطولة ثمانية فرق قسموا على مجموعتين ليتأهل الفريق الأول والثاني من كل مجموعة للعب الدور النصف النهائي والفائز يتأهل للمباراة النهائية .

الهدف الأساسي من هذا الدوري تنشيط أكبر عدد ممكن من شباب الحي، وخاصة في أوقات الفراغ، بالإضافة إلى استكشاف المواهب الرياضية، وخاصة أن حي الملك إدريس تخرج منه في السابق العديد من الرياضيين الذين لعبوا لأندية مثل الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد غريان وغيرها من الأندية الليبية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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