اختتام الدوري التنشيطي في غريان

اختتم في مدينة غريان دوري حي الملك إدريس السنوسي بفوز فريق المدينة على فريق الترسانة في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين .

وشارك في البطولة ثمانية فرق قسموا على مجموعتين ليتأهل الفريق الأول والثاني من كل مجموعة للعب الدور النصف النهائي والفائز يتأهل للمباراة النهائية .

الهدف الأساسي من هذا الدوري تنشيط أكبر عدد ممكن من شباب الحي، وخاصة في أوقات الفراغ، بالإضافة إلى استكشاف المواهب الرياضية، وخاصة أن حي الملك إدريس تخرج منه في السابق العديد من الرياضيين الذين لعبوا لأندية مثل الأهلي طرابلس والمدينة واتحاد غريان وغيرها من الأندية الليبية .

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