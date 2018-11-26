طلاق بين النجم الساحلي وليكنز

تتواصل أزمات النجم الساحلي التونسي، إذ أعلنت الإدارة اليوم عبر الموقع الرسمي للنادي أنه تم إنهاء التعاقد مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز بالتراضي على أن يتولى باتريك دي فيلد وتوفيق زعبوب الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من اليوم.

وكانت إدارة فريق سوسة قد تعاقدات مع ليكنز خلفا للتونسي شهاب الليلي إثر خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد مواطنه الترجي التونسي في الدور الربع النهائي.

لتتخلى بعدها بشهرين عن ليكنز بعد تعادلين في الدوري التونسي، إذ أصبح النجم يحتل المركز الرابع وبفارق ست نقاط عن المتصدر النادي الصفاقسي.

هذا وسيحل النجم يوم الأربعاء المقبل ضيفا على الترجي الرياضي في قمة الجولة التاسعة من البطولة التونسية.

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